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Hava durumu bugün nasıl olacak?

Hava durumu hakkında son bilgileri edinerek hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı.

08 Eylül 2019 Pazar 10:34
Hava durumu bugün nasıl olacak?

Günün hava durumu bilgilerini resmi internet sitesi üzerinden yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, genel olarak tüm bölgelerde hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceğini, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bir bölümünün ise sabah saatlerinde yağışın etkisi altında kalacağını aktardı. İşte, hava durumu hakkında son bilgiler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile öğle saatlerine kadar İstanbul'un kuzeybatısı ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı bulutlu, öğle saatlerine kadar İstanbul'un Çatalca ve Arnavutköy ilçeleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerine kadar Çatalca ve Arnavutköy ilçeleri sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerine kadar kıyı ilçeleri sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu

HATAY °C, 32°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 26°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 25°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 10:34
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. Rize
  4. Ordu
  5. Kırklareli
  6. İstanbul
  7. Giresun
  8. Artvin
  9. hava durumu
  10. bugün hava nasıl olacak
  11. bugün yağmur yağacak mı
  12. icerikSeoHaber

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