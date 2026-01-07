Hava bugün nasıl olacak? Acil uyarı! İstanbul'da kuvvetli rüzgâr ve fırtına: 80 kilometreyi bulacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre İstanbul’da soğuk hava yeniden etkili olacak. Valilik, cuma günü için buzlanma ve fırtına uyarısı yaparken, uzmanlar 12-13 Ocak tarihlerinde kar yağışına dikkat çekti.

2025’in son günlerinde kar yağışına sahne olan İstanbul için yeni bir soğuk hava uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 9 Ocak tarihli hava tahmin haritasına göre Türkiye genelinde etkisini artıracak soğuk hava dalgasından İstanbul da nasibini alacak.

Uzman değerlendirmelerine göre kentte 12-13 Ocak tarihlerinde yeniden kar yağışı bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların hissedilir şekilde düşmesiyle birlikte kış koşullarının etkisini artıracağı belirtiliyor.

İstanbul konumunda hava nasıl? İstanbul şimdi parçalı bulutlu, hava sıcaklığı 16°, hissedilen 14°. Rüzgar 9 km/s, gb, nem oranı %63, hava basıncı 1009 hPa.

Valilikten cuma günü için uyarı

İstanbul Valiliği, resmi X (eski Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, 9 Ocak Cuma günü buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine yer verilerek, 8 Ocak Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren rüzgârın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına şeklinde eseceği, hızının 50-70 km/saat, yüksek kesimlerde ise 80-90 km/saat seviyelerine ulaşabileceği uyarısı yapıldı.

Aynı gün görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği, Cuma sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don riski bulunduğu bildirildi.

Valilik ayrıca; kuvvetli rüzgâr nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji uzmanı Hüseyin Öztel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul için kar ihtimaline dikkat çekti. Kar havasının oluşmaya başladığını belirten Öztel, şu değerlendirmede bulundu:

“İstanbul’da kar havası yavaş yavaş oluşuyor. Bugün yerel, yarın kent genelinde yağmur, sonra cuma sabahı belki birazcık kar. Fakat hepsi bu değil. Şimdiki tahminler olumsuz yönde değişmezse 12 Ocak Pazartesi şehir genelinde kar, yer yer yoğun kar görülebilir.