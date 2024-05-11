Hava bir anda kaplandı! Gökten çamur yağdı

Meteorolojinin uyardığı Afrika ve Suriye üzerinden gelen toz taşınımı dün akşamdan itibaren Mersin'de etkili olmaya başladı. Toz bulutu sabah saatlerinden itibaren yoğunlaşarak kenti tamamen kapladı. Toros dağları ile Akdeniz'in de tozdan görünmez duruma geldiği şehirde bazı vatandaşlar maske ile tedbir aldı. Toz bulutunun etkili olduğu Erdemli ilçesinde de gece kısa süreli yağan yağmur, araçların üzerinin çamur lekesiyle kaplanmasına neden oldu.

Beklenen toz taşınımının etkili olduğunu, kısa süreli bir yağmurun da yağdığını belirten lokanta işletmecisi Servet Cırık, masaların ve araçların çamurla kaplandığını söyledi.

Toz nedeniyle gözlerini açamadığını ifade eden Recep Gül, "Afrika’dan gelen toz yüzümüzü, gözümüzü, ağzımızı dolduruyor. Şimdi yüzümü yıkayacağım, 2 dakika sonra tekrar gözümü açamayacağım. Afrika’dan gelen toza hiç kimse bir şey yapamaz, tabiatın verdiği bir şeydir. Sabah arabamı yıkadım, 5 dakika sonra tekrar çamur yağmış, zaten insan yüzünde hissediyor. En güzeli bu havada maske kullanmak" diye konuştu.

Esnaftan Veysel Babaoğlu ise, "İki gündür toz bulutu ve çamur var. Onun için önlem amaçlı maske takıyorum. Ben de burada esnafım, insanlara yardım etmek amacıyla ücretsiz maske dağıtıyorum. Araçlarımızın hepsi çamura bulandı. İnşallah en kısa zamanda bitecek diye temenni ediyorum" dedi.