Hava araçlarının casusluğundan korkuluyor

Kaspersky Business Digitization'ın 2023 yazında Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesinde gerçekleştirdiği anketin sonuçlarına göre bölgedeki çalışanların yüzde 53'ü insansız hava aracı (drone) casusluğundan korkuyor. Türkiye özelinde bu oran %48 olarak belirlendi. Kurumsal casuslar ve bilgisayar korsanları, şirketlerden ve veri merkezlerinden ticari sırları, gizli bilgileri ve diğer hassas verileri almak için dronları kullanabilir.

Özel cihazlar taşınabilir

Bunlar kurumsal ağlara sızmak için özel bir cihaz taşıyabilir. Telefon, küçük bir bilgisayar (örneğin, Raspberry Pi) veya sinyal kesici (örneğin, Wi-Fi Pineapple) taşıyan dronlar ile bilgisayar korsanları bu cihazları kurumsal verilere erişmek ve iletişimi bozmak için kullanabilir. Tüm kablosuz iletişim (Wi-Fi, Bluetooth, RFID, vb.) drone saldırılarına karşı savunmasız kalabilir.

Dronlar, geleneksel bir saha dışı bilgisayar korsanının elde edemeyeceği veri kanallarına erişebildikleri için siber casusluğu yeni bir seviyeye taşıyabiliyor. Drone casusluğu tehdidi endişeleri en çok BT, üretim ve enerji alanlarındaki anket katılımcıları tarafından dile getiriliyor.

Drone tespit sistemi kurulmalı

Türkiye’deki çalışanların yüzde 62'si şirketlerini casusluktan korumak için drone tespit sistemleri kurmanın faydalı olacağını söylüyor.

Dronları tespit etmek, sınıflandırmak ve etkilerini hafifletmek için kullanılan sistemlere karşı drone teknolojisi adı veriliyor. Bu sistemler, drone faaliyetlerini izlemek ve analiz etmek için radarlar, radyo frekans analizörleri, kameralar, lidarlar, sinyal bozucular ve diğer sensörler dahil olmak üzere geniş bir sensör kombinasyonu kullanıyor.

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Genel olarak çalışanların yüzde 61'i kendi sektörlerinde siber casusluktan korkuyor. Casuslukla ilgili en sık dile getirilen endişeler kurumların para (yüzde 32) ve fikri mülkiyeti (yüzde 21) kaybetmesine yol açabileceği ve ticari itibarına zarar verebileceği (yüzde 30) yönünde.