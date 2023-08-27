Hatmi çiçeği: Tek lokması bile bu kadar etkili savaş veren çiçek yok! Dikkat çeken şifa deposu

Hatmi çiçeği genellikle boğaz ağrısı, öksürük, balgam gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarının tedavisinde yaygın olarak tercih edilebilir.

Hatmi Çiçeğinin Faydaları Nelerdir?

*Özellikle geçmeyen kronik öksürüğe karşı hatmi çiçeği çok faydalıdır. Düzenli ve yeterli miktarda kullanıldığı zaman geçmeyen öksürüğü bili geçirmektedir. Çocuklarda da uygulayabilirsiniz.

*Ayrıca grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır.

*Astım, öksürük ve bronşit hastalıklarına da katkısı çok büyüktür.

*Mide oluşan reflü, gastrit gibi hastalıkların hızla iyileşmesini de sağlamaktadır.

*Sindirim sisteminin daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına da yardımcı olmaktadır.

*Özellikle yemeklerden sonra oluşa hazımsızlığa ve gaz sancısı gibi problemlerin tedavisinde de kullanılmaktadır.

*Hatmi çiçeğinin diğer bir özelliği ise doğal ağrı kesici olmasıdır. Bu sayede vücutta oluşan bir çok ağrıların kesilmesinde yardımcı olmaktadır.

*Vücutta oluşan birçok iltihaplanmanın iyileşmesine ve hatta zona hastalığına bile yardımcı olmaktadır.

*Tam bir böbrek dostudur, böbreklerin daha iyi çalışmasını sağlamaktadır. Ayrıca iyi bir idrar sökücü özelliği de bulunmaktadır.

*Düzenli kullanımda cildin daha sağlıklı ve temiz olmasını da sağlamaktadır.

*Bronş açıcı ve öksürük gidericidir.

*Antiseptik özelliği ile ağız ve diş sağlığına da iyi gelmektedir. Çayı soğutularak gargara yapılması gerekir.

*Ödem atıcı özelliği de bulunmaktadır. Düzenli kullanımda ödemin atıldığı görülmektedir.

*Sakinleştirici özelliği olduğu için uykusuzluğa da iyi gelmektedir.

Hatmi Çiçeğinin Kullanımı Nasıldır?

1 bardak kaynayan sütün içerisine 5-6 tane hatmi çiçeğini atın ve 5-6 dakika boyunca demlenmesini bekleyin. Daha sonra süzen ve isterseniz bal yada pekmezle tatlandırın.

1 bardak kaynamış olan suyun içerisine 5-6 adet hatmi çiçeğinden atın ve 5-6 dakika boyunca demlenmesini bekleyin. Demleyen çayı süzün ve tüketin. İsterseniz tatlandırıcı bal veya pekmez kullanabilirsiniz.

Günde 1-2 bardak veya fincan tüketilmesi yeterlidir.

Hatmi çiçeği çayının faydaları nelerdir?

Hatmi çiçeği genellikle boğaz ağrısı, öksürük, balgam gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarının tedavisinde yaygın olarak tercih edilebilir. Bitkinin ayrıca, ülser gibi sindirim sistemi problemlerinde de faydası olduğu düşünülür.

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