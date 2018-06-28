Hatmi çiçeği nasıl demlenir?

İlk olarak kış aylarında sıkça karşılaşılan solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaktadır. Enfeksiyon geçiren kişilerde tahriş olmuş bölgeyi iyileştirerek rahatlatır, boğazı yumuşatarak öksürüklerin azalmasına katkıda bulunur.

Balgamı söktürür. Yine sıklıkla görülen nezle, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara ek olarak bronşit, farenjit gibi önemli rahatsızlıklara da oldukça iyi geldiği kanıtlanmıştır.

Dövülmüş hatmi çiçeği, böcek ısırıklarını iyileştirmek için de kullanılmaktadır.

Ayrıca, hatmi çiçeği sindirim sistemi üzerinde de iyileştirici bir etkiye sahiptir. Antimikrobiyal özelliği sayesinde mide ülseri, mide iltihaplanması gibi hastalıkların iyileşmesine yardımcı olmakta, bunlara ek olarak kronik kabızlık da dahil olmak üzere gaz ve şişkinlik gibi rahatsızlıkların giderilmesinde de oldukça etkili olduğu görülmektedir.

Solunum ve sindirim sistemlerine faydalarının yanı sıra idrar yolu enfeksiyonlarında da tedavi amaçlı kullanılabilen hatmi çiçeği, böbrek iltihaplanmaları veya böbrek taşı sancılarını azaltmaya da yarıyor.

Yoğun bir ödem sıkıntısı çektiğiniz zamanlarda da, idrar söktürücü etkisiyle hatmi çiçeği bu sıkıntıları gidermeye de yardımcı oluyor.

Sivilce, yara, akne ve lekelerin üzerine uygulandığında onarıcı etki göstermektedir.

Bu bitkinin çayıyla yapılan gargara da diş eti çekilmeleri ve diş iltihaplanmalarını tedavi etmeye de yardımcı olmaktadır.

Hatmi çiçeği nerelerde kullanıldığına değinmek gerekirse, vücuda genel bir rahatlık veren hatmi çiçeği,

Yemeklerde, yiyeceklerin, çorbaların üstüne kurumuş yaprakları atılarak tüketilebilir.

Çayı demlendikten sonra gargara olarak ağız ve diş rahatsızlıkları için kullanılabilir.

Cilt bakımı için, kaynatılan yaprak ve kökü, sıvıdan ayırarak süzülür. Elde edilen sıvı, cildin nem dengesini sağlamak ve güneşin zararlı etkilerinden korunmak için cilde uygulanabilir.

Tedavilerde en çok tercih edilen kullanım şekli ise hatmi çiçeği çayıdır.

HATMİ ÇİÇEĞİ ÇAYI NASIL YAPILIR?

Bir litre kaynamış suyun içine, bir tutam kurutulmuş hatmi çiçeği yaprakları atılır, beş on dakika demlenmeye bırakılır. Daha sonra ılık ve taze bir şekilde çayı içilir. İsteğe bağlı olarak, bu çayın içine karanfil ve tarçın atarak iştah ve kan şekerinizin dengelenmesini de sağlayabilirsiniz.

Bu çay günde iki veya üç sefer içilebilmekte olup öksürüğün giderilmesine yardımcı olur ve enfeksiyona sebep olan bakterilerin de boğaza yerleşmesini engeller.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.



