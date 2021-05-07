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Korona Virüs Hatırlatma dozu nedir? Hatırlatma dozu ne zaman yapılacak?
Korona Virüs

Hatırlatma dozu nedir? Hatırlatma dozu ne zaman yapılacak?

Hatırlatma dozu ne anlama gelir? Hatırlatma dozu yerli aşı ile mi yapılacak? soruları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 2'inci dozdan 6 ay sonra yapılması tavsiye edilen 3'üncü doz hatırlatma dozu aşısının yerli aşıyla yapılacağını söylemesi sonrası merak edilmeye başlandı. Peki Hatırlatma dozu nedir?Hatırlatma dozu ne zaman yapılmalı? Hatırlatma dozu kime ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-07 10:39:00 - 2021-05-07 10:42:03
Hatırlatma dozu nedir? Hatırlatma dozu ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı tedariğindeki son gelişmeleri açıkladı. Bakan Fahrettin Koca, “Sputnik V aşılarının 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir. BioNTech aşısı ise haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz olarak ülkemize teslim edilmiş olacak. Toplam 90 milyon doza ulaşacak. Benzer şekilde Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek." ifadelerini kullandı. 

Yerli aşıları hatırlatma dozu mu olacak?

Yerli aşıdaki son bilgilere ilişkin de konuşan Bakan Koca, 'Birden fazla yerli aşının yıl sonuna doğru kullanıma geçeceği bir Türkiye olabileceğini söyleyebilirim. En az 6 ay geçtikten sonra olmak üzere; rapel yani hatırlatma dozları tek doz olarak öneriliyor. Bu durumda rapel dozlarını, hatırlatma dozlarını yerli aşı ile yapabileceğimizi düşünüyorum.' şeklinde konuştu.

Hatırlatma dozu nedir? Hatırlatma dozu ne zaman yapılmalı?

İlk dozları Ocak ayında başlayan aşılamada, virüse karşı korumanın devamı için 'hatırlatma dozu' gerekiyor. Hatırlatma dozu vücudu mutasyonlara karşı koruyor. Hatırlatma dozlarının tek doz yapıldığını ve mutasyonların ilerde aşıların etkisini zayıflatması durumunda, hatırlatma dozlarının ona göre hazırlanmış olan yeni tip aşılardan yapılacağını söyleyen Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık, dolayısıyla bağışıklık sisteminin yeni mutasyonlara karşı da aşı yoluyla daha korunaklı hale gelmiş olacağını kaydetti. Balık, "İnaktif aşılarda 6 ay ile 8 ay, mRNA aşılarında ise 8 ay ile 2 yıl arasında, vektör aşılarda da 8 ay ile 1-1 buçuk yıl arasında yapmak zorunda kalacağız." dedi.

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