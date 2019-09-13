0553 313 94 23

Hatice’den son saniyede altın tekme!

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na puan veren Grand Prix 2.

13 Eylül 2019 Cuma 15:21
Hatice’den son saniyede altın tekme!

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na puan veren Grand Prix 2. Seri Müsabakası’nda altın madalya kazandı.


Dünya Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda önem arz eden Grand Prix 2. Seri Müsabakaları, Japonya’nın Chiba kentinde başladı. Sıkletlerinde en iyi 32 sporcunun davet edildiği ve pazar günü sona erecek organizasyonda Türkiye’yi 6’sı kadın, 5’i erkek olmak üzere 11 sporcu temsil ediyor. Organizasyonun ilk günün 5 Türk tekvandocu tatamiye çıkarken, Hatice Kübra İlgün altın madalya kazanarak 2020 yolunda önemli puanlar elde etti.


Kadınlar 57 kiloda mücadele eden Hatice Kübra İlgün, ilk turda Filipinler’den Louise Pauline, ikinci turda Almanya’dan Madeline Folgmaan, çeyrek finalde Çin’den Lijun Zhou ve yarı finalde Rusya’dan Tatiana Kudashova’yı yenerek finale yükseldi. Finalde Fas’tan Laaraj Nada ile karşılaşan Hatice Kübra İlgün’ün müsabakası nefesleri kesti. Son 2 saniyeye 3-1 geride giren Hatice Kübra İlgün, son saniyede rakibinin kafasına yaptığı vuruşla 3 puan birden alarak rakibini 4-3 mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu.


Türkiye’yi ilk gün temsil eden diğer sporculardan kadınlar +67 kiloda Nafia Kuş ve Sude Bulut, erkekler 68 kiloda Hakan Reçber ikinci tur, aynı kiloda Ferhat Can Kavurat ilk turda organizasyona veda etti.


Organizasyonun ikinci gününde kadınlar 67 kiloda Nur Tatar Askari, erkekler 58 kiloda Deniz Dağdelen ve+80 kiloda Emre Kutalmış Ateşli mücadele edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti oylamaya katılmayarak destek verdi, Seçer borçlanma yetkisini aldı
    1. AK Parti oylamaya katılmayarak destek..
    2. "Futbolda şike kumpası" davası
    3. Biberli çökelek bastırması nasıl..
    4. Merkezefendi Engelsiz Yaşam Akademisi..
    5. Afganistan'da DEAŞ'ın basın sorumlusu..
    6. MHP Kadın Kolları Başkanı Zehra Uysal:..
    7. Yedigöller'de ilk kez "yediuyur"..
    8. AB ve Katar'dan Diyarbakır açıklaması
    9. Perakendecilerden bankalara kredi..
    10. Londra Borsası 32 milyar sterlinlik..
    11. Prof. Dr. Bocutoğlu: “Faizleri düşürme..
    12. Selçuklu Belediyesi Cuma buluşmasında..
    13. Kendilerini polis ve savcı olarak..
    14. KEİPA üyeleri Giresun'da toplanacak
    15. Çiçekdağı Belediyesi, 2 bin kişiye..
    16. Keçiborlu Belediyespor’un gözü BAL’da
    17. Sivas’taki atlı cirit müsabakaları..
    18. Çocuklar bu böcekle kediyi çok sevdi
    19. Eski plaklar Çankayalıları buluştu
    20. Çankayalı muhtarlar Safranbolu’da
    21. Pusmaz ve Bilgin yeni görevlerine..
    22. TESK Başkanı Palandöken: “Esnafımız..
    23. İBB'de işten çıkarmalar
    24. Kılca: “Hemşehrilerimizin hem derdine..
    25. Albayrak'tan ekonomiye ilişkin önemli..
    26. BM'den Cumhurbaşkanı Akıncı'ya teşekkür
    27. Ümraniye’de dev kazanlarda 10 bin..
    28. Virajı alamayan otomobil takla attı
    29. Google özgün haberleri ön plana..
    30. Huzurevinde kermes coşkusu
    İBB’deki skandallara Sözcü yazarı bile isyan etti "Bunu yapmayacaktın İmamoğlu!"
    İBB’deki skandallara Sözcü yazarı bile isyan etti "Bunu yapmayacaktın İmamoğlu!"
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!