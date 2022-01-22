Hatice Kolçak'tan dolar için ezber bozan tahmin! Bu rakamı ilk kez söyledi: Dolar...

Ekonomist Hatice Kolçak, dolar kuruna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Kişisel Youtube kanalı üzerinden konuşan Hatice Kolçak, 'Ortalık karıştı panik yapmayın!! Dibin dibi yakın' dedi ve dolarda kısa vadede astronomik yükselişler beklemediğini söyledi.

İşte Kolçak'ın o açıklamaları:

Dolarda 14 lira kırmızı çizgimiz. Ama 13’ün altına inmedi. 17-18 liradan dolar alanlar bekliyor. Kur korumalı mevduata ilgi var. Buna çoğunlukla TL’den geçiş olduğunu görüyoruz. 18 liralara tekrar gelir mi gelir. Ama kısa vadede çok zor. Ne zaman görürüz net değil. Şu an bir mücadele var. Bunu beklemek lazım. Benim düşünceme göre, dolar hala aşağı gitme potansiyeli taşıyor. 13’ün altına kırarsa 12 liraya gerileyebilir. 12’nin altına bir tık inebilir. Maliyeti yüksek olanlar buradan değerlendirebilir. Bunun olma ihtimali var. Teknik analize göre değil, bazı şeyler iki dudak arasına bakıyor. Son hamleler ile dolar kendi kendine bırakılmıyor. Yüksek maliyetten alanların beklemesi gerekiyor. Kısa vadede risk almak istemeyenler için kur korumalı mevduat mantıklı gelebilir.