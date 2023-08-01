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Ekonomi Hatice Kolçak’tan çok iddialı sözler: Bunu yaparsak kiralar düşecek
Ekonomi

Hatice Kolçak’tan çok iddialı sözler: Bunu yaparsak kiralar düşecek

Yeniakit Publisher
2023-08-01 19:31:00 -
Hatice Kolçak’tan çok iddialı sözler: Bunu yaparsak kiralar düşecek

Ekonomist Hatice Kolçak, adeta Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline gelen kira fiyatlarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Ekonomi gündemine ilişkin açıklama yapan ekonomist Hatice Kolçak, fahiş kira fiyatlarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Kendi Youtube kanalında konuşan Kolçak şu ifadeleri kullandı:

Yüzde 25'lik kira sınırlaması kaldırılsın kiralar normale dönecek dedim. Şuan korkunç bir gerilim var.

Gerilime şahit oluyorum. Adamın eski kiracısı 5 bin lira ödüyor, yeni kiraya verdiği yer 30 - 35 bin lira. 
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Büyük bir gerilim var. Kiracı çıkmak istemiyor. Mal sahibi de yeni kiraya verecek evlerini daha yüksek fiyattan veriyor. 

Oturun bir hesap yapın. Tamam enflasyon çok yüksek, kiraları yüzde 25 ile sınırlandırdık.

2 yıl önce 5 bin lira ödeyen adam, bugün normal yıllık TÜFE ortalamasına göre, normal 12 aylık enflasyona göre yapılsaydı bugün 5 bin liralık kira 30 bin olmayacaktı. 2 senede yüzde 100 artırsanız bile kirayı taş çatlasa 15 bin ile 20 bin arasında olacaktı. Kira 30 bin lira olmayacaktı.

Geldiğimiz noktada gerilim çok yüksek. Mal sahipleri evlerini kısa dönem kiraya vermeye başladı. "Bana aile gelmesin bekar adam gelsin" diyorlar. "Bana 6 aylık tutacak gelsin, neredeyse bana günlük kiralayanlar gelsin" diyorlar.

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