Hatice Kolçak'ın son altın tahmini olay! Duyan duymayanlara haber etsin, üstüne basa basa rakam verdi

Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, altın fiyatlarında bilinçli olarak yönlendirme yapıldığını ifade ederek uyarılarda bulundu.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, kişisel Youtube kanalı üzerinden yatırımcıları uyardı.

Hatice Kolçak yaptığı açıklamada, "FED üyeleri hafta boyunca agresif mesajlar verdi. FED’in yeniden faiz artışı işleri baya değiştirdi. Bu nedenle dolar endeksi yükseldi. Altının ons tarafı resmen aşağı düşürülmek için her numara yapılıyor. Sözlü bir yönlendirme var. Altın büyük strese maruz kalırsa ons 1940’ları görebilir. Ons altında 1976 doların üzerinde kalması bize biraz nefes aldırıyor. Alım için 1976 doların üstünü bekleyelim" dedi.