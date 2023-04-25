Hatice Kolçak önce 'Bu olursa yandık' dedi, sonra ise gram altın için 'yok artık' dedirten bir tahmin yaptı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, Sercan Kahveci'nin Youtube kanalına konuk oldu.

'Gram altın ne olur?' sorusuna cevap veren Hatice Kolçak önemli bir rakam verdi.

İşte Hatice Kolçak'ın o açıklamaları:

Ben altını 1 yıldan beri anlatıyorum. Altının gittiğini kaç kez söyledim. Düğün sezonu geldiyse ve henüz almamış olanlar varsa bence alsınlar. Ekran fiyatıyla kuyumcu arasında çok büyük farklar var. 1240 lira ekranda yazan fiyat ama kuyumcuda ise 1350 lira sürprizi ile karşılaşıyoruz. Alım ve satış yaparken farklı farklı kuyumculardan fiyat alın. İnsanların fiziki altın talebi son dönemde arttı. Esasında dünyada altının değişmeyen bir ons fiyatı var. İçeride ise fiyatlanma aslında değişmiyor. Biz ons altını dolar/TL ile çarpıyoruz. İhtiyacı olan varsa bence alsın. Ama kısa vadede al sat yapacağım diyenler dikkat etsin. Benim geçen sene Kasım ayında bir tahminim vardı. Ben 2023 yılı için 1800-2 bin lira arasında bir tahminde bulunmuştum. Ben gram altında halen bu hedefimi koruyorum. Altın için en kötüsü artık geride kaldı. Ons altın 2070 dolarları görüyor ama hiç çıkmıyor. Olur da yukarı çıkarsa yandık. Eğer ons altın 2070 doları geçerse 2 bin 200 dolara gider. Bu senaryo gerçekleşirse gram altın 2 bin, çeyrek altın ise 3 bin lira olur.

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