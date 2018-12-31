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Hatice Değerli Saadet Partisi İzmir Karşıyaka belediye başkan adayı oldu

Hatice Değerli Saadet Partisi İzmir Karşıyaka belediye başkan adayı olmasından sonra Hatice Değerli'nin kim olduğu araştırılıyor. İzmir'de avukatlık yapan Hatice Değerli, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Saadet Partisi İzmir Karşıyaka ilçe belediye başkan adayı olarak gösterildi.

31 Aralık 2018 Pazartesi 11:57
Hatice Değerli Saadet Partisi İzmir Karşıyaka belediye başkan adayı oldu

Hatice Değerli Saadet Partisi İzmir Karşıyaka belediye başkan adayı olmasından sonra Hatice Değerli'nin kim olduğu araştırılıyor. İzmir'de avukatlık yapan Hatice Değerli, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Saadet Partisi İzmir Karşıyaka ilçe belediye başkan adayı olarak gösterildi.

Saadet Partisi İzmir İl Başkanlığı, Aralık ayı il divan toplantısını Hakemler Derneği Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi. Divan toplantısına konuşmacı olarak Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın katılırken, Saadet Partisi’nin İzmir’deki iki ilçenin belediye başkan adayları da açıklandı. 31 Mart yerel seçiminde Saadet Partisi Kemalpaşa belediye başkan adayı Mehmet Ali Özüdoğru olurken, Karşıyaka adayı Avukat Hatice Değerli oldu. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 11:57
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