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Hatice Cengiz ABD yolcusu... Türkiye aleyhine kullanılabilir!

İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, New York Times’a yazdığı yazıda ABD Başkanı Donald Trump’ın davetine icabet ederek ABD’ye gidebileceğini belirtti. Kaşıkçı olayında kilit isim olan Cengiz’in ABD’de alıkonulması ya da Türkiye aleyhine bir süreçte kullanılmasından endişe ediliyor.

15 Ekim 2018 Pazartesi 07:27
Hatice Cengiz ABD yolcusu... Türkiye aleyhine kullanılabilir!

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, ABD'nin New York Times gazetesine yazdığı makalede, "Cemal'i kaybettiysek sadece kınamak yetmez. Onu bizden alanlar siyasi konumlarına bakılmaksızın hukuki çerçevede cezalandırılmalıdır" dedi. Kaşıkçı'nın kaybolduğunun ortaya çıkmasının ardından Donald Trump tarafından apartopar Beyaz Saray'a çağrılan Cengiz, makalesinde bu davete icabet edebileceğini belirtti.

"Eğer o gün Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda neler olduğunu ortaya çıkarmak için harcanan çabalara gerçekten katkı sağlarsa, davetini kabul etmeyi düşünürüm" diye yazan Cengiz'in ABD'de alıkonulması ve Türkiye'ye karşı kullanılmasından endişe ediliyor. Cengiz, yazısında şunları kaydetti:

Orada kayboldum

"Konsolosluğa vardığımızda, içeri girdi. Bana kısa sürede kendisinden haber alamazsam, Türk makamları alarma geçirmemi söyledi. Eğer bunun Cemal'i son görüşüm olduğunu bilseydim, konsolosluğa kendim girerdim. O binadan bir daha hiç çıkmadı. Ve onunla ben de orada kayboldum. Cemal zulme karşı sesini yükseltti ama Suudi Arabistan halkının özgürlük talebini kendi hayatı ile ödedi. Eğer öldüyse ki öyle olmadığını umuyorum, bugün, onun doğum gününde binlerce Cemal doğacaktır. Sesi ve görüşleri Türkiye'den Suudi Arabistan'a ve dünyanın her yerine ulaşacaktır." (Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 07:27
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Hatice Cengiz
  4. ABD
  5. Donald Trump

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