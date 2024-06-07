Hatice Anne’yi dualarla anıyoruz
Hatice annemizi vefatının 19. yıldönümünde rahmetle ve dualarla anıyoruz.
HABER MERKEZİ
Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanımız merhum Mustafa Karahasanoğlu, Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ile yazarımız Ali İhsan Karahasanoğlu’nun değerli valideleri Hatice Karahasanoğlu’nun ebedi istirahatgâhına uğurlanmasının üzerinden 19 yıl geçti. Edirnekapı Şehitliği’ndeki aile kabristanında medfun Hatice Karahasanoğlu, 7 Haziran 2005 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuşmuştu. Arkasında değerli evlatlar bırakan Hatice Hanımefendi’yi Akit ailesi olarak vefat yıldönümünde hayırla yad ediyoruz.