  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hatice annenin ördüğü çoraplar Mehmetçiklere ulaştı
Aktüel

Hatice annenin ördüğü çoraplar Mehmetçiklere ulaştı

Rize’de yaşayan 75 yaşındaki Hatice Kalpakoğlu’nun ördüğü 55 çift çorap, Şırnak’taki Mehmetçiklere ulaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 11:33:00 -
Hatice annenin ördüğü çoraplar Mehmetçiklere ulaştı

Valilikten yapılan açıklamada, Rize’de yaşayan Kalpakoğlu’nun ördüğü 55 çift çorabı Şırnak İl Jandarma Komutanlığına gönderdiği bildirildi. Açıklamada, 55 çift çorabı teslim alan İl Jandarma Komutanlığının, Şırnak’ta görev yapan Mehmetçiklere ulaştırdığı kaydedilen açıklamada, “Çorapları alan Mehmetçik, Hatice anneye gösterdiği duyarlılık ve desteklerinden dolayı teşekkür etti” ifadesi kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Temel Karamollaoğlu İmam Hatip okullarını hedef aldı! Utanmadan bir de söyledi!
Siyaset

Temel Karamollaoğlu İmam Hatip okullarını hedef aldı! Utanmadan bir de söyledi!

Ahmet Davutoğlu'na yakın Karar TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İmam Hatip okul..
Ulu Ece kimdir? Destan Ulu Ece’yi kim oynuyor?
Medya

Ulu Ece kimdir? Destan Ulu Ece’yi kim oynuyor?

Ulu Ece tarihte var mı? ATV ekranlarında bir tarihi dizi daha başlıyor. Türklerin İslamiyet’i seçmeden önceki yıllarını anlatan Destan kısa ..
Şimdi de Temel Karamollaoğlu! İmam Hatip okulları neden hedefte?
Gündem

Şimdi de Temel Karamollaoğlu! İmam Hatip okulları neden hedefte?

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Abdullah Ecevit Öksüz, "İmam Hatip okulları, sahih Din eğitim..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay