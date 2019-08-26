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Hatem’de ’tip 2 diyabet’ten ameliyatla kurtuldu

Kontrolsüz diyabet sorunu bulunan, yandaş hastalıkları olan ve insülin kullanan 49 yaşındaki Nazife Dönmez, Özel Hatem Hastanesi Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:21
Hatem’de ’tip 2 diyabet’ten ameliyatla kurtuldu

Kontrolsüz diyabet sorunu bulunan, yandaş hastalıkları olan ve insülin kullanan 49 yaşındaki Nazife Dönmez, Özel Hatem Hastanesi Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz tarafından kapalı yöntemle uygulanan şeker ameliyatı sayesinde şeker hastalığından kurtulacak.


Şeker hastalığından kurtulacağı için çok mutlu olduğunu ifade eden Nazife Dönmez, “5 yıldır şeker hastasıydım. Son 1 yılda İnsülin ve ilaç kullanmama rağmen şekerim daima yüksek seyrediyordu. Gözlerimde görme kaybı başladı. Doktorlar göz arkasında sinirlerde kanama başladığını söylediler. Böbrek fonksiyon testlerimde bozulmalar olduğu saptandı. Bunun üzerine birçok araştırmada bulundum. Ameliyatla şeker hastalığına kökten çözüm olduğu bilgisine ulaştım. Sosyal medyadan Dr. Emin Yılmaz ile irtibata geçtim. Ameliyat olmaya karar verdim. Hastanemize ve doktorumuza güvenerek girdiğim ameliyatımın başarılı geçeceğine güvenimiz tamdı, yanılmadık. Obezite ve Diyabet Cerrahisi ekibinden Dahiliye Uzmanı Dr. Halil Kalli beni muayene etti ve tetkiklerimi istedi. Ameliyat sonrası hiçbir ilaç ve insülin kullanmadığım halde şekerim 120 ‘lere düşmüş. Çok mutluyum” diye konuştu.


Cerrahi tedavi yöntemi ile şeker hastalığının tarihe karıştığını ifade eden Dr. Emin Yılmaz, “Metabolik cerrahi ameliyatı ile şeker hastalarını, bu hastalıktan kurtarmayı amaçlıyoruz. Tip 2 diyabette mekanizma aslen insülinin az olması değil, var olan insülini vücudun kullanamamasıdır. Özellikle obez hastalarda tip 2 diyabet oranları çok yüksek. Ancak obez olmayan bireylerde de tip 2 diyabet görülebiliyor. Ameliyatla bağırsaklarda yaptığımız değişiklikler ile vücudun ürettiği ama kullanamadığı insülinin kullanılmasını sağlıyoruz. Tip 2 Diyabette yapılan ameliyatla ince bağırsakların son kısmından insülin salgılanmasını uyaran hormanların aktif hale gelmesini sağlıyoruz ve pankreastan insülin salınımı artması ilekan şekerinin düşmesi gerçekleşiyor. Ameliyatlarımızı kapalı (laparoskopik) yöntemler ile yapıyoruz. Yaklaşık iki saat süren ameliyatların ardından hastalar kalkıp yürüyor, su içiyor. 3-4 gün hastanede yattıktan sonra hastalarımızı sağlıklı bir şekilde taburcu ediyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:21
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