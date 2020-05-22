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Spor

Hatayspor'un yurt dışında bulunan iki futbolcusu Türkiye'ye döndü

Yeniakit Publisher
2020-05-22 11:58:19 -
Hatayspor'un yurt dışında bulunan iki futbolcusu Türkiye'ye döndü

HATAY (AA) - TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor'un forveti Mirkan Aydın ve orta saha oyuncusu Helder Barbosa, Türkiye'ye geldi.

Hatayspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında liglere ara verilmesinin ardından Almanya'ya giden Mirkan Aydın ile ülkesi Portekiz'e giden Helder Barbosa'nın Türkiye'ye giriş yaptıkları ve koronavirüs testine tabi tutuldukları bildirildi.

Açıklamada, "Futbolcularımız Mirkan Aydın ve Helder Barbosa, bu sabah ülkemize giriş yapmışlardır. Oyuncularımıza Kovid-19 testi uygulanmış olup sonuçlar beklenmektedir. İlgilerinden ötürü Sofya Büyükelçiliğine, Edirne Valiliği'mize, CHP Hatay Milletvekilimiz Sayın Mehmet Güzelmansur’a ve 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Murat Sancak’a teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

İki oyuncunun da Hatayspor tesislerinde takımdan ayrı çalışacakları belirtildi.

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