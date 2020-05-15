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Spor

Hatayspor'da ikinci defa Kovid-19 testi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:19:42 -
Hatayspor'da ikinci defa Kovid-19 testi yapıldı

HATAY (AA) - TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor’un futbolcu, teknik heyet ve personeline ikinci defa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Hatayspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Osman Çalgın Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren bordo-beyazlı ekibin test sonuçlarının, ilerleyen günlerde sonuçlanacağı bildirildi.

Futbolculara, teknik ekibe ve kulüp personeline ikinci defa Kovid-19 testi yapıldığı belirtilen açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Osman Çalgın Tesisleri'nde toplanan takımımıza iki grup halinde Kovid-19 testi yapıldı." ifadesi kullanıldı.

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