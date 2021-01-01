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Spor Hatayspor, yarın sahasında Konyaspor ile karşılaşacak
Spor

Hatayspor, yarın sahasında Konyaspor ile karşılaşacak

Yeniakit Publisher
2021-01-01 09:36:16 -
Hatayspor, yarın sahasında Konyaspor ile karşılaşacak

HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligde oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan bordo-beyazlılar, 24 puanla 6. sırada bulunuyor.

Geçen hafta deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 6-0 yenen bordo-beyazlılar, sahasında da 3 puan alan taraf olmak istiyor.

Hatayspor'da kırmızı kart cezalısı Gökhan Karadeniz yarınki maçta forma giyemeyecek.

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