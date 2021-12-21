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Spor Hatayspor yarın Konyaspor'u konuk edecek
Spor

Hatayspor yarın Konyaspor'u konuk edecek

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 10:13:00 -
Hatayspor yarın Konyaspor'u konuk edecek

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 17 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 29 puanla 4. sırada bulunuyor.

Ligde 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Konyaspor ise 33 puanla 2. sırada yer alıyor.

Atakaş Hatayspor'da kart cezalısı Onur Ergün ile sakatlığı süren Mehdi Boudjemaa, İttifak Holding Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. Adama Traore'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

 

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