Hatayspor-Rizespor maçı kaç kaç bitti? Hatayspor-Rizespor maç sonucu, maç özeti!
Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor ile Rizespor karşı karşıya geldi. Hatayspor maç sonucu | Süper Lig'in 23.haftasında Hatayspor sahasında Rizespor ile karşı karşıya geldi. Peki, Hatayspor-Rizespor maçı kaç kaç bitti? Hatayspor-Rizespor maçı ne oldu?
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Yeni Hatay Stadı'nda 13.30'da başlayan karşılaşmayı, hakem Sarper Barış Saka yönetti. Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor ile Çaykur Rizespor 0-0 berabere kaldı.
Hatayspor-Rizespor maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor işe Çaykur Rizespor, Yeni Hatay Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Gol sesinin çıkmadığı mücadelede iki takım sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Hatayspor bu sonuçla puanını 36'ya çıkarırken, Çaykur Rizespor puanını 22'ye yükseltti. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Hatayspor, 4 Şubat Cuma günü saat 20.00'de deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise 6 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Adana Demirspor'u ağırlayacak.
Hatayspor-Rizespor maç özeti
13. dakikada Lobjanidze’nin kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa Kahraba'nın ceza sahası sağ çaprazdan vuruşu az farkla auta gitti.
14. dakikada Dylan Louis’in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lobjanidze şutunu çekti, savunma topu kornere gönderdi.
34. dakikada Adekugbe’nin soldan ortasına altıpasa yakın noktadan Lobajanidze’nin kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
45. dakikada Dylan Louis’in pasında
50. dakikada Tyler Boyd’un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Gökhan Gönül’ün kafa vuruşunu savunma uzaklaştırdı.
55. dakikada Onur’un pasında topla buluşan Dylan Saint-Louis, ceza sahasına girmeden kaleye şutunu çekti, kaleci Tarık Çetin son anda gole izin vermedi.
69. dakikada Riberio’nun kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Dylan Louis kafa vuruşunu yaptı, top yan direkten geri döndü.
90+3. dakikada Riberio’nun pasında topla buluşan Lobjanidze'nin ceza sahasına girip sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.