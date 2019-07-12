Hatayspor iki oyuncusuyla sözleşme yeniledi
- Akdeniz ekibi, Soner Örnek ve Mehmet Tayfun Dingil ile birer yıllık sözleşme imzaladı12 Temmuz 2019 Cuma 16:00
HATAY (AA) - Spor Toto 1. Lig temsilcilerinden Hatayspor, defans oyuncuları Soner Örnek ve Mehmet Tayfun Dingil sözleşme yeniledi.
Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Soner Örnek ve 29 yaşındaki Mehmet Tayfun Dingil ile birer yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Erzurum kampında gerçekleşen imza törenine Hatayspor'un idari menajeri Murat Bereket'in katıldığı kaydedildi.
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