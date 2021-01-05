Hatayspor, Gençlerbirliği maçına hazır
HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.
Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, pas ve hava topu çalışması yaptı.
Hatay ekibi, basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.