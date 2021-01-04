Hatayspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor Süper Lig'in 17. haftasında 6 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.
Antrenmanda, futbolcular 5'e 2 top kapma, dar alan ve taktik çalışması yaptı.
Basına kapalı gerçekleşen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Takım, yarın öğleden sonra özel uçakla Ankara'ya hareket edecek.