Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 30. haftasında 13 Mart Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda dünkü Kayserispor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenilenme idmanı yaptı, diğer oyuncular ise pas ve dar alan çalışmaları üzerinde durdu.