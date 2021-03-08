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Spor Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
Spor

Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 30. haftasında 13 Mart Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 17:16:00 -
Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda dünkü Kayserispor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenilenme idmanı yaptı, diğer oyuncular ise pas ve dar alan çalışmaları üzerinde durdu.

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