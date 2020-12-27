Hatayspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Osman Çalgın Tesisleri'nde idman gerçekleştirdi.
Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve hava topu çalışması yaptı.
Basına kapalı gerçekleşen idman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Atakaş Hatayspor, gün içinde özel uçakla Antalya'ya hareket edecek.