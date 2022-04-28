Hatayspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarına devam etti. İdmanda futbolcular dar alan, hücum, savunma ve taktik çalışması yaptı.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
İdmanda futbolcular dar alan, hücum, savunma ve taktik çalışması yaptı.
Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.