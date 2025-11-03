Hataylı vatandaşın sabrı taştı: Çareyi tabelada buldu... Çöpler yüzde 80 azaldı

Hatay’ın Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi’nde yaşayan Ali Tancı, evinin hemen yanında bulunan boş araziye sürekli çöp atılmasından bıkarak dikkat çeken bir yöntem geliştirdi. Maduriyetini dile getiren Tancı, aralıklarla çevredeki evlere rahatsızlık veren arazideki çöpleri tapladığını, altı ayda bir yaptığı temizliklerde iki kamyona yakın çöp çıkardığını açıkladı.

Vatandaşların çöpleri ve deprem sonrası yıkılan binaların hafriyat atıklarıyla kaplanan çöplerle başa çıkamayan Tancı, vatandaşları caydırmak için arazinin etrafındaki çitlere “Buraya çöp atan şerefsizdir” yazılı bir tabela astı. İlk başta mizahi bulunan bu tabela, kısa sürede etkisini gösterdi ve bölgedeki çöp miktarında yüzde 80 oranında azalma sağladı.

"TABELADA 'BURAYA ÇÖP ATAN ŞEREFSİZDİR' YAZISINI YAZMAK ZORUNDA KALDIM”

Vatandaşların çöpleri boş araziye dökmesine tepki göstermek için tabelayla yazı astığını söyleyen Ali Tancı, çevreye yayılan kokudan dolayı tabeladan önce altı ayda bir iki kamyon çöp topladığını belirterek, "Tabelada 'buraya çöp atan şerefsizdir' yazısını ben yazdım. Sebebi ise maalesef vatandaşlarımız çok bilinçsizler. Adam evinde tadilat yapıyor ve molozunu getirip kamyonla buraya döküyor. Adam evinden çöpüyle birlikte buraya kadar geliyor ve çöp konteynerine beş metre kala uzaktan atıyor. Uzaktan attığı çöp konteynerin yanına düşüyor. Hurdacılar gelip çöp konteynerinin içindekileri çöpleri çıkarıp karıştırıyorlar. İşine lazım olanı alıyor ve döktüğü çöpleri yerde bırakıyor. Dolayısıyla bu çöpler birikiyor. Ben her altı ayda bir buradan iki kamyon çöp çıkardım" dedi.

"BU YAZIYI YAZDIKTAN SONRA YÜZDE 80 AZALMA OLDU "

Yazıyı yazdıktan sonra çöp atanların oranında yüzde 80 azalma olduğunu söyleyen Tancı, "Özellikle evinin bahçesini temizleyenler çöpünü, maalesef çöp konteynerinin yanına bırakıyor. Temiz bir çevrede yaşamak varken insanlar pislik içinde yaşamayı seçiyor. Biz bu duruma alışık değiliz. Bu yüzden bu yazıyı yazdım. Bu yazının da faydası oldu. Bu yazıyı yazdıktan sonra yüzde 80 azalma oldu ama atanlar var. Çöpü hala atanlar da herhalde kendisine bu yazıyı yakıştırıyordur. Önceden olsa burada duramazdık. Kendi imkanlarımla buradan iki kamyon çöp çıkardım. Hala burada bir kamyon çöp var. Burası altı ay sonra geldiğimizde tekrardan çöpleri göreceksin, maalesef insanlarımız buna dikkat etmiyor. Burası zaten deprem bölgesi, toz toprak içinde yeniden yapılanma sürecindeyiz. Biraz temiz nefes almak istiyorsak çevremizi temiz tutalım ve temiz kalsın. İnsanlar evlerinin önü değil diye eline ne gelirse ne varsa atıyorlar. Bu çöp konteynerlerini boşa koymamışlar, çöp konteynerinin içine atın. Buraya evinin bahçesini temizleyip, evini tadilat yapıp molozunu dökenler var. Burası çöp toplama merkezi değil. Molozların döküleceği yerler var. Bunlara neden uymuyoruz arkadaşlar" ifadelerini kullandı.