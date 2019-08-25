Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit düşen özel hareket polisi Ali Uçar (23) memleketi Hatay’da toprağa verildi.

Biri kız iki kardeşi bulunan şehit Uçar için Antakya Mezarlık Kompleksi’nde cenaze töreni düzenlendi. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnci ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın da katıldığı törende şehidin babası Abdülsemet Uçar güçlükle ayakta dururken, kardeşi ise abisinin kıyafetleriyle cenazeye katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin naaşı tekbirler ve ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları eşliğinde şehitliğe götürüldü. Şehidin naaşı Antakya Şehitliğine defnedildi.

Cenaze törenine Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, STK ve oda başkanları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.