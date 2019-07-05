Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde patlama! Ölü ve yaralılar var

Hatay Reyhanlı'da bir araçta meydana gelen patlamada 3 kişi öldü.

Gelen son dakika haberine göre, bugün saat 13.00 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kenarında park halinde bulunan otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Çevrede büyük korkuya neden olan patlamanın ardından otomobil, alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yapılan incelemede, otomobilin içinde bulunan iki kişinin yanarak can verdiği saptandı.

Patlamaya neyin yol açtığı araştırılıyor.

Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan patlama ile ilgili yaptığı açıklamasında “Suriyeli üç kişi ama aracın içerisinde bomba olduğu belli. Onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre üçü de ölmüş. Şu anda incelemeler yapılıyor. Kimlik tespitleri yapılmış. Bunun gerisinde ne vardır, kısa zamanda neticesi ortaya çıkacaktır. Tespitler daha çok terörle bağlantılı olabilir istikametinde. Birkaç saat içinde bakanlığımız detay bilgi verecektir” ifadelerini kullandı.

Vali Rahmi Doğan'dan açıklama

Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Araçtaki patlamanın neden kaynaklandığı henüz belirlenemedi, ilk tespitlere göre araçtaki iki kişi hayatını kaybetti" açıklamasını yaptı.

Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu Habertürk'e yaptığı açıklamada, "3 kişinin bulunduğu araçta 2 kişinin öldüğü haberini aldık. 1 kişi ağır yaralı. Olay yerinde çalışmalar devam ediyor. Bunun dışında yaralımız yok" diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...