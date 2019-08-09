Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde mühimmat deposunda patlama
Reyhanlı ilçesinde bulunan askeri mühimmat deposunda belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.09 Ağustos 2019 Cuma 08:10
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri mühimmat deposunda patlama meydana geldi.
Reyhanlı Tayfur Sökmen Stadı yakınlarında bulunan askeri mühimmat deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.
İlçe merkezinin dışında yer alan patlamanın meydana geldiği bölgedeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, zaman zaman patlama sesleri duyuluyor.
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