  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

SDG ile Şam anlaştı! Bugün imzalanacak anlaşmanın detayları da belli oldu!

Mücahit Arslan'dan tasfiye edilen terör örgütüne dair çarpıcı açıklamalar! Gördüğünüz şeyler sembolik, daha büyüğü var

Toplam satış adedi belli oldu: TOGG hedefine ulaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Venezuela açıklaması! Erdoğan vurgusu dikkat çekti

ABD’nin Venezuela haydutluğu Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı: Petrol kokusu almış emperyalistler köpek balığından daha tehlikelidir

Medyadaki “Kriptolojik” kurgu… Tamer Korkmaz, medyadaki kuklaları ve kuklacıları yazdı! Kimler var kimler!

Herkes Osmaniyeli sanıyordu... Devlet Bahçeli ilk kez memleketini açıkladı

AK Parti'li Baykoç'tan Özgür Özel'e sert tepki: Dış politikası dilencilik üzerine kurulu, yalvararak siyaset yapılmaz

Nijerya'da nehirde can pazarı! Tekne alabora oldu, bilanço çok ağır

AK Partili başkan CHP’li ismi yerin dibine soktu: Her cümlesi ayrı manşet
Yerel Hatay'ın Payas ilçesinde iki katlı evin terasında yangın
Yerel

Hatay'ın Payas ilçesinde iki katlı evin terasında yangın

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hatay'ın Payas ilçesinde iki katlı evin terasında yangın

Hatay’ın Payas ilçesinde iki katlı bir evin terasında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler evin içine sıçramadan söndürüldü.

Hatay’ın Payas ilçesinde iki katlı müstakil bir evin çatısında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, evin içine sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, Payas ilçesi İstiklal Mahallesi’nde iki katlı bir evin terası bölümünde çıktı. Çeşitli eşyaların bulunduğu evin teras bölümünde yaşanan küçük çaplı bir patlamanın ardından yangın çıktı.

Alevler kısa sürede terasın tamamını sardı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri binanın içerisine sıçramadan söndürdü. Yangın nedeniyle evin terasındaki eşyalarda hasara yol açtı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

2026’ya felaketle başladılar! Onlarca yerde yangın çıktı, tarihi kilise kül oldu
2026’ya felaketle başladılar! Onlarca yerde yangın çıktı, tarihi kilise kül oldu

Dünya

2026’ya felaketle başladılar! Onlarca yerde yangın çıktı, tarihi kilise kül oldu

Çadırda yangın faciası: Anne ve çocuğu can verdi
Çadırda yangın faciası: Anne ve çocuğu can verdi

Dünya

Çadırda yangın faciası: Anne ve çocuğu can verdi

İBB geleneği bozmadı yeni yıla metrobüs yangını ile girdi
İBB geleneği bozmadı yeni yıla metrobüs yangını ile girdi

Gündem

İBB geleneği bozmadı yeni yıla metrobüs yangını ile girdi

Silifke’de korkutan yangın: Otomobil D-400 karayolunda alevlere teslim oldu!
Silifke’de korkutan yangın: Otomobil D-400 karayolunda alevlere teslim oldu!

Yaşam

Silifke’de korkutan yangın: Otomobil D-400 karayolunda alevlere teslim oldu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23