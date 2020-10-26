Hatay'ın İskenderun ilçesinde patlama yaşanan bölgedeki güvenlik önlemleri sürüyor

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 2 teröristten birinin etkisiz hale getirildiği ve ardından patlamanın yaşandığı bölgede güvenlik güçlerinin aldığı geniş çaplı önlemler devam ediyor.

Fener Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ölen veya yaralanın olmadığı olayda, çevredeki bazı araçlar ile iş yerleri hasar gördü.

Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemlerini sürdüren ve vatandaşların emniyeti için yoğun çaba sarf eden güvenlik güçleri, caddenin giriş çıkışlarını araç ve yaya trafiğine kapattı.

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun'da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir." ifadesi kullanılmıştı.