Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde belirli noktalarda kasten orman yaktığı öğrenilen şahıs suçüstü yakalandı. Yakalanan şahsın daha önce de devlet malına zarar vermekten sabıkası olduğu öğrenildi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde kasten ormanı yakan ve daha önce de kamu malına zarar vermekten sabıkası bulunan şahıs suçüstü yakalandı.
Arsuz'da bugün 12.50 itibarıyla 8 farklı noktada orman yangını çıktı. Yangına 2 helikopter, 15 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 1 dozer ile müdahale edildi.
Ormanı yakan şahsa suçüstü
Kısa süre içerisinde yangın kontrol altına alındı.
8 farklı noktada yangını çıkaran şahıs ise suçüstü yakalandı. Yakalanan Fatih M'nin daha önceden devlet malına zarar vermekten sabıkası olduğu belirlendi.
Valilikten açıklama
Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Arsuz'da 8 ayrı noktada çıkan orman yangınıyla ilgili 1 kişi ormanlık alanda yakalanmış ve hakkında adli işlem başlatılmıştır." denildi.