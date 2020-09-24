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Yerel Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı
Yerel

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde belirli noktalarda kasten orman yaktığı öğrenilen şahıs suçüstü yakalandı. Yakalanan şahsın daha önce de devlet malına zarar vermekten sabıkası olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 16:05:00 - 2020-09-24 16:21:33
Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde kasten ormanı yakan ve daha önce de kamu malına zarar vermekten sabıkası bulunan şahıs suçüstü yakalandı.

Arsuz'da bugün 12.50 itibarıyla 8 farklı noktada orman yangını çıktı. Yangına 2 helikopter, 15 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 1 dozer ile müdahale edildi.

Ormanı yakan şahsa suçüstü

Kısa süre içerisinde yangın kontrol altına alındı.

8 farklı noktada yangını çıkaran şahıs ise suçüstü yakalandı. Yakalanan Fatih M'nin daha önceden devlet malına zarar vermekten sabıkası olduğu belirlendi.

Valilikten açıklama

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Arsuz'da 8 ayrı noktada çıkan orman yangınıyla ilgili 1 kişi ormanlık alanda yakalanmış ve hakkında adli işlem başlatılmıştır." denildi.

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aktüel

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Eskişehir'de otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
Eskişehir'de otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

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