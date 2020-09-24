Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde kasten ormanı yakan ve daha önce de kamu malına zarar vermekten sabıkası bulunan şahıs suçüstü yakalandı.

Arsuz'da bugün 12.50 itibarıyla 8 farklı noktada orman yangını çıktı. Yangına 2 helikopter, 15 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 1 dozer ile müdahale edildi.

Ormanı yakan şahsa suçüstü

Kısa süre içerisinde yangın kontrol altına alındı.

8 farklı noktada yangını çıkaran şahıs ise suçüstü yakalandı. Yakalanan Fatih M'nin daha önceden devlet malına zarar vermekten sabıkası olduğu belirlendi.

Valilikten açıklama

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Arsuz'da 8 ayrı noktada çıkan orman yangınıyla ilgili 1 kişi ormanlık alanda yakalanmış ve hakkında adli işlem başlatılmıştır." denildi.