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Yerel Hatay'ın Antakya ilçesinde 10 mahalle karantinaya alındı
Yerel

Hatay'ın Antakya ilçesinde 10 mahalle karantinaya alındı

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı 10 mahallesinde artan koronavirüs pozitif vakalar nedeniyle 14 günlük karantinaya alındı. Polis mahallelere giriş çıkışları kapattı.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 02:17:00 -
Hatay'ın Antakya ilçesinde 10 mahalle karantinaya alındı

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya 'da 10 mahalle korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

14 gün karantina uygulanacak

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı. Antakya ilçesine bağlı 10 mahallede bazı kişilerin korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine mahallelerde 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

Giriş çıkışlar kapatıldı

Karar doğrultusunda, Antakya ilçesi Saraykent, Ovakent, Esenlik Mahallesi bazı sokaklar, Gazi Mahallesi bazı sokaklar, Akevler mah.3’üncü alan sokak, Akasya Mahallesi 84’üncü cadde, Odabaşı mahallesi Derman sokak ve Nur sokak, Altınçay mahallesi 633’ün sokak, Saraykent mahallesi 14/2 sokak, madenboyu mahallesinde bulunan bazı evler, bugünden itibaren 14 gün boyunca karantinaya alındı.

Polis ekipleri mahallelerin giriş ve çıkışlarını bariyerle kapatarak önlem aldı.

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