Hatay'ın Antakya ilçesinde 10 mahalle karantinaya alındı
Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı 10 mahallesinde artan koronavirüs pozitif vakalar nedeniyle 14 günlük karantinaya alındı. Polis mahallelere giriş çıkışları kapattı.
Hatay’ın merkez ilçesi Antakya 'da 10 mahalle korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
14 gün karantina uygulanacak
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı. Antakya ilçesine bağlı 10 mahallede bazı kişilerin korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine mahallelerde 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.
Giriş çıkışlar kapatıldı
Karar doğrultusunda, Antakya ilçesi Saraykent, Ovakent, Esenlik Mahallesi bazı sokaklar, Gazi Mahallesi bazı sokaklar, Akevler mah.3’üncü alan sokak, Akasya Mahallesi 84’üncü cadde, Odabaşı mahallesi Derman sokak ve Nur sokak, Altınçay mahallesi 633’ün sokak, Saraykent mahallesi 14/2 sokak, madenboyu mahallesinde bulunan bazı evler, bugünden itibaren 14 gün boyunca karantinaya alındı.
Polis ekipleri mahallelerin giriş ve çıkışlarını bariyerle kapatarak önlem aldı.