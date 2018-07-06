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Hatay'dan acı haber: Baba ve kızlarının cesetlerine ulaşıldı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde baraj göletine giren ve suda kaybolan baba ile 2 üvey kızının cesetleri bulundu.

06 Temmuz 2018 Cuma 09:23
Hatay'dan acı haber: Baba ve kızlarının cesetlerine ulaşıldı

Yarseli Barajı'nda dün kaybolan Mustafa Korkmaz (49) ile onu kurtarmaya çalışan üvey kızları Safiye (15) ve Emine Aslan'ı (12) arama çalışmalarına sabah saatlerinde devam edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda baba Korkmaz ve kızlarının cesetlerine ulaşıldı.

Cesetler, otopsi için Hatay Devlet Hastanesine gönderildi.

Yarseli Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Korkmaz ve kızları, baraj göletinde dün kaybolmuş, arama çalışması başlatılmıştı.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 09:23
  1. Hatay
  2. Adana Emniyet Müdürlüğü
  3. su altı grup amirliği
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