Hatay'dan acı haber: Baba ve kızlarının cesetlerine ulaşıldı

Yarseli Barajı'nda dün kaybolan Mustafa Korkmaz (49) ile onu kurtarmaya çalışan üvey kızları Safiye (15) ve Emine Aslan'ı (12) arama çalışmalarına sabah saatlerinde devam edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda baba Korkmaz ve kızlarının cesetlerine ulaşıldı.

Cesetler, otopsi için Hatay Devlet Hastanesine gönderildi.

Yarseli Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Korkmaz ve kızları, baraj göletinde dün kaybolmuş, arama çalışması başlatılmıştı.