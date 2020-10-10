  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hatay'daki yangınla mücadele eden "alev savaşçıları"na vatandaşlardan ayran ikramı
Aktüel

Hatay'daki yangınla mücadele eden "alev savaşçıları"na vatandaşlardan ayran ikramı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 13:45:58 -
Hatay'daki yangınla mücadele eden "alev savaşçıları"na vatandaşlardan ayran ikramı

HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde dün başlayan ve İskenderun ile Arsuz ilçelerine sıçrayan yangını söndürme çalışmalarında mücadele eden itfaiye ve orman işçilerine, vatandaşlar tarafından ayran ikram edildi.

Dün sabah saatlerinde Sarımazı Mahallesi'nde başlayan ve 3 ilçeye yayılan yangını kontrol altına almak için büyük mücadele veren "alev savaşçıları" bölge halkı tarafından unutulmadı.

Belen ilçesi Fatih Mahallesi sakinleri alevleri söndürmeye çalışan ve zaman zaman dumandan etkilenen itfaiye ekipleri ile orman işçileri için ayran yaptı.

Vatandaşların getirdiği ayranı, bölgede görevli polis ekipleri görevlilere dağıttı.

O anlar bir orman işçisi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doludan korumak için otomobiline sermişti! Gözaltına alındı
Gündem

Doludan korumak için otomobiline sermişti! Gözaltına alındı

İstanbul'da aracını doludan korumak için aracının üstüne Türk bayrağı örten kişi sosyal medyadan tepki toplamıştı. Hüsnü Y. (35), bugün göza..
Devşirme Mustafa Akıncı'ya efsane gönderme!
Gündem

Devşirme Mustafa Akıncı'ya efsane gönderme!

"Topraklarımızdan bir kısmını Rumlara geri vermeliyiz" şeklinde skandal bir açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın sözleri, G..
Azerbaycan-Ermenistan arasında ateşkes ilan edildi
Gündem

Azerbaycan-Ermenistan arasında ateşkes ilan edildi

Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ üzerinden Azerbaycan’a saldırısıyla Güney Kafkasya’da yaşanan gerilimin sona ermesi için Rusya’nın..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay