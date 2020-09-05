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Yerel Hatay’daki yangın söndürülemedi! Ormanlık alana ilerliyor
Yerel

Hatay’daki yangın söndürülemedi! Ormanlık alana ilerliyor

Hatay’ın Samandağ ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana doğru ilerliyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 17:58:00 -
Hatay’daki yangın söndürülemedi! Ormanlık alana ilerliyor

Hatay’ın Samandaş ilçesinin Yeniköy mevkisinde bugün öğle saatlerine yangın çıktı. Söz konusu yangına 5 saati aşkın süredir hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

2 adet hava aracı ve 40 arazöz olay yerine alevleri söndürmeye çalışırken, iş makineleri ve su tankerleriyle de yangına müdahale eden ekiplere destek veriliyor.

Sıcak hava ve rüzgar nedeniyle yangın ormanlık alana doğru ilerliyor. Bu arada alevlerin Yeniköy Mahallesi’nden uzaklaştığı belirtildi.

Öte yandan çok sayıda jandarma ekibi de köyün giriş – çıkışlarını tutarak yolu trafiğe kapadı.

Olay yerinde çekilen görüntüler, yangının ulaştığı tehlikeli boyutu gözler önüne serdi.

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