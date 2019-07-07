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Hatay'daki patlamayla ilgili 16 şüpheliye gözaltı!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde meydana gelen ve araçtaki 3 Suriyelinin öldüğü patlamayla ilgili 16 kişi yakalandı.

07 Temmuz 2019 Pazar 20:45
Hatay'daki patlamayla ilgili 16 şüpheliye gözaltı!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde meydana gelen ve araçtaki 3 Suriyelinin öldüğü patlamayla ilgili 16 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler

Önceki gün meydana gelen olayla ilgili araçta bulunanların tüm bağlantılarını araştıran polis, bazı kişilerin irtibatını tespit etti. Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik kent merkezi ile Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde bazı adreslere operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

3 Suriyeli öldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul'da, Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Suriyeli 3 kişi. Ama aracın içerisinde bomba olduğu belli, onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre 3'ü de ölmüş. Şu anda incelemeler yapılıyor. Gerisinde ne var yok çalışmalar yapılıyor. Şu andaki tespitler daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde. Birkaç saat içerisinde bakanlığımız da daha detaylı bilgi verecektir."

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 20:45
  1. İstanbul
  2. Hatay
  3. Reyhanlı
  4. patlama

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  • GÖNDERGITSINLER GÖNDERGITSINLER 25 dk önce
    TÜRKIYEDEKI BU SURIYELI DENILEN TERÖRISTLERI MUTLAKA GERIYE GÖNDERMEK GEREKIR YOKSA BU HAINLER KENDI ÜLKELERINDE YAPTIKLARI TERÖRISTLIGI TÜRKIYEDE YAPIYORLAR BUNLARA DAHA NEREYE KADAR SEYIRCI KALICAZ TÜRKIYE BU HAINLER ICIN NEDEN SAVASIYOR VERIN BUNLARI ESADA NE YAPARSA YAPSIN BU HAINLERLE ILERIDE BUNLAR GENE TÜRKIYEYE KARSI HAINLIKLER YAPACAKTIR KENDI ÜLKESINE FAYDASI OLMAYAN BU HAINLERIN TÜRKIYEYE NASIL FAYDASI OLACAK.

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