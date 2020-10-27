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Aktüel Hatay'daki patlamada olay yerinde inceleme tamamlandı
Aktüel

Hatay'daki patlamada olay yerinde inceleme tamamlandı

Belediye ekipleri patlamanın yaşandığı caddede temizlik çalışması yaptı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 08:09:11 -
Hatay'daki patlamada olay yerinde inceleme tamamlandı

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen patlamanın ardından olay yerinde yapılan inceleme çalışması tamamlandı.

Fener Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası, olay yeri ekiplerinin parmak izi ve delil toplama işlemleri bitti.

İncelemenin tamamlanmasının ardından İskenderun Belediyesine bağlı ekipler cadde ve kaldırımlarda temizlik çalışması yaptı.

Öte yandan patlamanın olduğu caddede vatandaşlar balkonlarına Türk bayrağı astı.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Fener Caddesi'nde dün meydana gelen patlama sonrası 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.

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