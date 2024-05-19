  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hatay’daki kiralık daire ağızları açık bıraktı
Gündem

Hatay’daki kiralık daire ağızları açık bıraktı

Yeniakit Publisher
2024-05-19 16:32:00 -
Hatay’daki kiralık daire ağızları açık bıraktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın gerçekleştiği Hatay’da TOKİ’nin yaptığı ve sahibinin kura ile belirlendiği evlerden biri kiralanmaya çalışıldı. İlandaki detaylar ise dikkat çekti.

Hatay’ın Antakya ilçesinde yapılan TOKİ konutlarından verilen bir kiralık ev ilanı görenlerin büyük tepkisini çekti. Gülderen Mahallesi’nde deprem sonrası konutlardan verilen ilanda 25 bin lira kira istendiği görüldü.

İlanda sitenin asansörlü, otoparklı ve yeşil alan düzenlemeli olduğu ifade edildi.

Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde, geçtiğimiz yıl mayıs ayında afet konutlarının inşasına başlanmıştı.

Bu konutlar kura usulüyle alıcılarını buldu.

ekran-goruntusu-2024-05-19-150050.png
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ekran-goruntusu-2024-05-19-150102.png

Kiralık dairesine müşteriyle gitti, uzun süredir kaçak kalan şahısla karşılaştı
Kiralık dairesine müşteriyle gitti, uzun süredir kaçak kalan şahısla karşılaştı

Yerel

Kiralık dairesine müşteriyle gitti, uzun süredir kaçak kalan şahısla karşılaştı

Ev sahibi ve kiracılar dikkat: O para cebinizde kalacak!
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: O para cebinizde kalacak!

Ekonomi

Ev sahibi ve kiracılar dikkat: O para cebinizde kalacak!

Kiracı olmak isteyen kredi notu peşinde koşacak
Kiracı olmak isteyen kredi notu peşinde koşacak

Ekonomi

Kiracı olmak isteyen kredi notu peşinde koşacak

Esenyurt'ta ırkçı bir site yöneticisinden göçmen kiracıya çirkin sözler! Ailesinin önünde büyük terbiyesizlik
Esenyurt'ta ırkçı bir site yöneticisinden göçmen kiracıya çirkin sözler! Ailesinin önünde büyük terbiyesizlik

Sosyal Medya

Esenyurt'ta ırkçı bir site yöneticisinden göçmen kiracıya çirkin sözler! Ailesinin önünde büyük terbiyesizlik

Hatay’da DEAŞ operasyonu
Hatay’da DEAŞ operasyonu

Gündem

Hatay’da DEAŞ operasyonu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23