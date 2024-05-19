Hatay’daki kiralık daire ağızları açık bıraktı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın gerçekleştiği Hatay’da TOKİ’nin yaptığı ve sahibinin kura ile belirlendiği evlerden biri kiralanmaya çalışıldı. İlandaki detaylar ise dikkat çekti.
Hatay’ın Antakya ilçesinde yapılan TOKİ konutlarından verilen bir kiralık ev ilanı görenlerin büyük tepkisini çekti. Gülderen Mahallesi’nde deprem sonrası konutlardan verilen ilanda 25 bin lira kira istendiği görüldü.
İlanda sitenin asansörlü, otoparklı ve yeşil alan düzenlemeli olduğu ifade edildi.
Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde, geçtiğimiz yıl mayıs ayında afet konutlarının inşasına başlanmıştı.
Bu konutlar kura usulüyle alıcılarını buldu.
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