Hatay'daki hayvan barınağında "şiddet ve katliam" iddialarına yalanlama

HATAY (AA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı Sorumlu Amiri Ömer Çağın Avcı, sosyal medyada barınaktaki hayvanlara şiddet uygulandığı ve öldürüldüğüne ilişkin yer alan iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Avcı, AA muhabirine, göreve geldiği günden bu yana hayvansever bir barınak olarak işleyişlerini devam ettirdiklerini aktardı.

Sosyal medyada bazı haberlerin dolaştığını ve saldırıdan dolayı köpeklerin öldüğünün iddia edildiğini anlatan Avcı, şöyle devam etti:

"Benim burada ağırlıklı olarak tedavi gören köpeğim var. 500'e yakın hayvanın yaklaşık 250-300'ü tedavi edilen hayvan. Şimdi tedavi sırasında ölen hayvanların fotoğrafları çekilerek, 'Burada hayvanlar öldürülüyor' diye bir kamuoyu yaratılmaya çalışılmış. Üzülerek söylüyorum ki arkadaşlar öyle bir şey yok. Bu barınağa geldiği zaman herkes görecektir hasta hayvanların tedavi sürecinin olduğunu. Yani onun için şunu söylüyorum, biz hayvanları tamamen iyileştirmeye ve hayvan sağlığını, refahını korumaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Hiçbir şekilde burada hayvanlarımızı bilinçli olarak öldürmüyoruz, bilinçli olarak kavga ettirmiyoruz. Onun için bu tarz sosyal medya paylaşımlarına itibar etmeyin. Kapımız her zaman açık, gelin barınağımızı, koşullarımızı görebilirsiniz, fikirlere de her zaman açığız."

Sosyal medyada ayrıca barınaktaki hayvanların aç ve susuz olduğunu iddia edenlerin bulunduğuna işaret eden Avcı, barınaktaki canlara her zaman mamalarının vakitli verildiğini ve su ihtiyaçlarının da otomatik suluk sistemiyle sağlandığını dile getirdi.

Avcı, 14 ilçenin hiçbir belediyesinde hayvan barınağı bulunmadığını, bu durumun da kendilerindeki iş yükünü arttırdığını belirterek, tüm belediyelere sokak hayvanlarına sahip çıkılması çağrısında bulundu.



