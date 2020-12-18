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Aktüel Hatay'daki fırtınada prefabrik evinin çatısı zarar gören aileye yardım
Aktüel

Hatay'daki fırtınada prefabrik evinin çatısı zarar gören aileye yardım

Yeniakit Publisher
2020-12-18 15:12:48 -
Hatay'daki fırtınada prefabrik evinin çatısı zarar gören aileye yardım

HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde 14 Aralık'ta çıkan fırtınada prefabrik evlerinin çatısı zarar gören aileye hayırseverlerin desteğiyle yeni prefabrik ev yapımı için çalışma başlatıldı.

Arsuz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olayın olduğu andan itibaren Arsuz Kaymakamı Musa Sarı'nın Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın talimatıyla bölgeye gittiği belirtildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının incelemeci sonucu gerekli hasar tespit çalışmalarının yapıldığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eksiklerin tamamlanması için çalışmalara başlanmış, aile mahallede uygun dayalı döşeli bir eve yerleştirilmiştir. Bir hayırseverin yeni bir prefabrik ev yapmak istediği dile getirilmiş hemen ertesi gün yerinde yapılan çalışma neticesinde bir gün sonra evin inşasına başlanmıştır. İnşaatın hayırseverce tamamlanmasının ardından evin eksikleri ve mefruşatının da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca ve yine destek olmak isteyen bazı hayırseverlerin de katkısıyla bir an evvel tamamlanıp, eskisinden daha da güzel bir şekilde aileye teslim edilip mağduriyetleri giderilecektir."

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