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Dünya Hatay'daki depremler Suriye'de yıkıma neden oldu!
Dünya

Hatay'daki depremler Suriye'de yıkıma neden oldu!

Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde peş peşe gelen depremler Suriye'de de yıkıma neden oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 21:23:00 -
Hatay'daki depremler Suriye'de yıkıma neden oldu!

Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremler Suriye'nin çeşitli bölgelerinde de hissedildi.

Sahadaki AA muhabirlerinin aktardığı bilgiye göre, Suriye'de, Hatay merkezli depremlerin ardından halk sokaklara döküldü.

Suriye'de bazı binalar yıkıldı

Depremler, İdlib, Halep, Hama, Afrin, Azez, Cerablus, Bab ve Tel Abyad yerleşimleri başta olmak üzere ülke genelinde hissedildi. Bazı binaların yıkıldığı ifade edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.04'te Defne ilçesinde 6,4, saat 20.07'de Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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