Hatay'daki depremler korkuttu! Panik kameralara yansıdı
Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremde vatandaşlar byüük korku yaşadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti.
Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu.
Deprem anları kameralara yansıdı. Hatay'da kısa süreli bir panik yaşandı.
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