  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hatay'daki depremler korkuttu! Panik kameralara yansıdı
Gündem

Hatay'daki depremler korkuttu! Panik kameralara yansıdı

Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremde vatandaşlar byüük korku yaşadı.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 21:21:00 -

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti.

Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu.

Deprem anları kameralara yansıdı. Hatay'da kısa süreli bir panik yaşandı.

AFAD'dan genelge: Kesinlikle yasak
AFAD'dan genelge: Kesinlikle yasak

Gündem

AFAD'dan genelge: Kesinlikle yasak
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AFAD son durumu açıkladı! Depremde can kaybı sayısı arttı
AFAD son durumu açıkladı! Depremde can kaybı sayısı arttı

Gündem

AFAD son durumu açıkladı! Depremde can kaybı sayısı arttı

AFAD acı bilançoyu açıkladı! Depremde can kaybı yükseldi
AFAD acı bilançoyu açıkladı! Depremde can kaybı yükseldi

Gündem

AFAD acı bilançoyu açıkladı! Depremde can kaybı yükseldi

Baykar, Akıncı ve TB2’lerin deprem bölgesinde görev uçuşu! AFAD ile koordineli destek devam ediyor
Baykar, Akıncı ve TB2’lerin deprem bölgesinde görev uçuşu! AFAD ile koordineli destek devam ediyor

Gündem

Baykar, Akıncı ve TB2’lerin deprem bölgesinde görev uçuşu! AFAD ile koordineli destek devam ediyor

AFAD son dakikayı duyurdu! Afet bölgesinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde peş peşe deprem
AFAD son dakikayı duyurdu! Afet bölgesinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde peş peşe deprem

Gündem

AFAD son dakikayı duyurdu! Afet bölgesinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde peş peşe deprem

Şiddetli depremler sonrası AFAD'dan son dakika uyarısı
Şiddetli depremler sonrası AFAD'dan son dakika uyarısı

Gündem

Şiddetli depremler sonrası AFAD'dan son dakika uyarısı

AFAD'dan depremler sonrası kritik uyarı! 'Sahillerden uzak durun'
AFAD'dan depremler sonrası kritik uyarı! 'Sahillerden uzak durun'

Gündem

AFAD'dan depremler sonrası kritik uyarı! 'Sahillerden uzak durun'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23