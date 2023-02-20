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Yaşam Hatay'daki depremde Adanalılar 14 gün sonra aynı korkuyu yaşadı!
Yaşam

Hatay'daki depremde Adanalılar 14 gün sonra aynı korkuyu yaşadı!

Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki yeni depremler ile Adana'da vatandaşlar sokaklara döküldü.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 21:36:00 - 2023-02-20 21:45:30

Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki yeni deprem ile Adana'da vatandaşlar sokaklara döküldü.

Adana ve çevresinde hissedilen şiddetli deprem ile vatandaşlar yeniden kabusu yaşadı. Bugün evlerine geçen birçok vatandaş yeniden sokaklara döküldü. Kozan ilçesinde vatandaşlardan Sevda Ersin, depremin yine şiddetli hissedildiğini ve çok korktuklarını kaydetti.

14 gün sonra yeniden korkuyu yaşadılar

Sokağa çıkan vatandaşlardan Faruk Yiğenoğlu ise depremin şiddeti ile dışarı çıktıklarını ve bugün 14 gün sonra evlerine geçtikten sonra yeniden aynı korkuları yaşadıklarını ifade etti.

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