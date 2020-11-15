Hatay'da zeytin verimi azaldı, kalite arttı

Zeytincilikle tanınan Hatay'ın Altınözü ilçesinde, geçen yıl yaklaşık 190 bin dekarda 5 milyon ağaçtan 80 bin ton hasat elde edilmesine rağmen, bu yıl 50 bin ton civarında ürün alınması bekleniyor.

Aroması, kalitesi ve yüksek yağ oranıyla öne çıkan yöresel zeytin çeşitlerinde, yerel zeytin çeşitlerinin verimi "yok yılı" nedeniyle düşerken ürün kalitesi üreticiyi mutlu etti.

Altınözü Tarım ve Orman Müdürü Çağlar Kaya, Hatay'ın sahip olduğu 17 milyon zeytin ağacından 5 milyonunun Altınözü ilçesinde yer aldığını söyledi.

İlçede ağaç dikiminin her geçen yıl arttığını belirten Kaya, Çiftçi Kayıt Sistemi verilerine göre bölgedeki 4 bin üreticinin zeytin yetiştiriciliği yaptığını belirtti.

Altınözü'nde zeytin hasadının devam ettiğini belirten Kaya, şunları söyledi:

"İlçemizde zeytin ağacı dikimi her yıl artıyor. 2-3 yıl önce zeytin alanı 160 bin dönümdü. Bu yıl 190 bin dekara çıktı. Altınözü zeytininin kalitesi her zaman yüksek. 'Halhalı', 'Savrani gibi Altınözü'nde üretilen 've' Karamani 'Yöresel çeşitlerimiz var.Yağ kalitesi ve yağ tutuşu çok yüksek, marka kabul ediliyor ve Altınözü ile özdeşleştiriliyor.

Çiftçi Necmettin Yapıcıoğlu, 120 dönüm alanda zeytin yetiştirdiğini söyledi.

Yapıcıoğlu, çocukluğundan beri zeytin yetiştiriciliği ile uğraştığını belirterek, "Bu yıl çok sıcak geçti ve verimimiz biraz daha az oldu, ancak düşük verim zeytini büyüttü ve kalitesini artırdı." Ama zeytin kalitesi. bizi gülümsetiyor. Zeytin her zaman karşılığını verir. "dedi.

Üretici Veli Kalkan, zeytin bahçesinde 60 dönüm civarında gerçekleştirdiği hasat çalışmalarının ay sonunda biteceğini belirterek, kaliteli ürün almaktan mutluluk duyduklarını belirtti.