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Gündem Hatay'da yıkılan binaların enkazından 1'i çocuk 4 kişi kurtarıldı
Gündem

Hatay'da yıkılan binaların enkazından 1'i çocuk 4 kişi kurtarıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 3 binanın enkazından 1'i çocuk 4 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 07:22:00 -
Hatay'da yıkılan binaların enkazından 1'i çocuk 4 kişi kurtarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan İskenderun ilçesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki binalarda arama kurtarma çalışmaları devam etti.

Sahil Güvenlik ve AFAD koordinasyonundaki GEA İnsani Yardım Arama Kurtarma Derneği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 5 katlı Reşit Apartmanı'nın enkazındaki Mehmet (23) ve kardeşi Hakan Yılmaz Çağan'a (10) saat 03.35 sularında ulaşıldı.

Ekipler, binanın çevresindeki 5 katlı Yalım Apartmanı'ndaki çalışmalarda 26 yaşındaki Kubilay Özer'e, Akgül Apartmanı'ndaki kurtarma çalışmasında da Nejla Baygül'e aynı saatlerde ulaştı.

Vatandaşların da desteğiyle ambulanslara taşınan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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