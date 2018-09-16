Hatay'da yayla dönüşü şarampole uçtular: 5 yaralı

Amanos dağları eteğinde bulunan Topaktaş Yaylası'ndan dönen Mustafa Güz'ün kullandığı otomobil, Çökek Yaylası mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, 112 ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada araç sürücüsü ile birlikte yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şarampole yuvarlanan araç ise itfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.